Bu mücadele dünyaya örnek oluyor

Zira dünyanın önde gelen kimi ülkeleri güçlerini tahkim etmek ya da karşı bir gücün muhtemel saldırısını önlemek adına nükleer silahlardan vazgeçmeme eğilimini sürdürüyor. 2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan ‘Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerekirken, 59 ülke tarafından imzalanmış, 10 ülke tarafından kabul edilebilmiştir. Güney Afrika, Avusturya, Tayland, Vietnam ve Meksika anlaşmayı onaylarken ABD, Rusya ve nükleer silahlara sahip diğer devletler şiddetle karşı çıkıyor.



Nükleer silahlanma tehlikesinin önemli bir ayağı da eski Sovyetler Birliği ve onun çöküşü sırasında söz konusu coğrafyada bırakılan kalıntılardır. Özellikle yeraltı ve yerüstü kaynakları, geniş toprak alanı ve stratejik önemi sebebiyle Kazakistan bu sistem içerisinde belirgin bir yere sahiptir. O tarihlerde Kazakistan Cumhuriyeti, nükleer savaş başlıklarının sayısı ile dünya sıralamasında dördüncü devlet olarak biliniyordu. Ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev bu önemli gerçeği Boris Yeltsin tarafından onaylanan bir dizi gizli görüşmede öğrenmişti. Kazakistan’ın 1200’den fazla Kıtalararası Balistik Füze başlığı ve 146 füze fırlatma filosundan söz ediliyordu. Kazakistan’da konuşlanmış bulunan savaş başlıklarının sayısı o dönem Fransa, Britanya ve Çin’in toplamından daha fazlaydı.



İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kazakistan’ın Semey nükleer deneme sahasında 1989’a kadar yapılan 450’den fazla nükleer denemenin 350’si yer altında, yaklaşık 100’ü de yer üstünde gerçekleştirilmişti. Bu denemeler sonucu 300 bin metrekare alan radyasyonun etkisi altında kalmış, yaklaşık 1.5 milyon kişi zarar görmüştü. Kazakistan bu gerçekle yüzleştiğinde oldukça cesur bir karar alarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından nükleer silahlarından kendi iradesi ile vazgeçen dünyadaki ilk ülke olmuştur. 1991 yılında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in buyruğu ile nükleer silahlardan arınma çalışmaları başlatılmış, Semey Poligonu kapatılmış ve bu kapsamda 1993 yılında Kazakistan Meclisi tarafından Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) onaylanmıştır. 1996 yılında da BM Genel Kurulu’nca kabul edilen Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması’nın aktif bir katılımcısı olmuştur. Bu süreçte Nazarbayev’in aldığı bu kararı uygulayıcı konumunda bulunan kişi ise yeni Cumhurbaşkanı Tokayev’den başkası değildir. Hemen ardından evrensel nitelikte bir bildiri ortaya konulmuştur. Kazakistan’ın “Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü” önergesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64. oturumunda 26 üyenin oybirliğiyle kabul edilmiştir.



Bunların dışında Kazakistan aynı perspektif doğrultusunda Seul’deki Nükleer Güvenlik Zirvesi’nden hemen önce bizzat Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından “Uluslararası Nükleer Yakıt Bankası” kurulması teklifini dile getirmiştir. Bu faaliyet ve girişimler Kazakistan’ın toprak bütünlüğünü sağlama konusunda önemli bir denge unsuru olmuş ve bu faaliyetlerle uluslararası arenada etkili bir araç elde etme şansı bulmuştur.



BM tarafından her yıl 29 Ağustos’ta 11.05’te yapılan sessizlik çağrısı ise yine Kazakistan ve özellikle nükleer silahlardan etkilenmiş neslin temsilcilerinden olan Karipbek Kuyukov’un katkılarıyla meydana gelmiş bir projedir. Kuyukov aynı zamanda ülkesinin inisiyatifi ile kurulan ATOM Projesinin fahri elçiliğini yürütmektedir. Bu proje kapsamında dün Ankara Büyükelçiliği’nde de oldukça geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleşti. Büyükelçi Abzal Saparbek bu tür hassas konularda ülkesinin görüş ve misyonunu başarılı bir biçimde ortaya koyuyor. Bugün Ortadoğu’da olup bitenleri izlediğimizde Nazarbayev’in Kazakistan’ı nasıl bir beladan uzak tuttuğunu kavramak mümkün. Değilse bunca geniş topraklar, içinde bulunduğu imkânsızlıklar ve demografik yapısıyla nükleer silahlarla birlikte ilerlemek düşüncesi bir kâbusa dönebilirdi.