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27.08.2019 - 15:45| milliyet.com.tr

Bu nasıl anne... Çocuklarını köpek dışkısı yemeğe zorlamış!

ABD'de yaşayan bir kadın, çocuklarını köpek dışkısı yemeye zorladığı iddiasıyla tutuklandı.

Bu nasıl anne... Çocuklarını köpek dışkısı yemeğe zorlamış!

İğrenç olay, Mary Elizabeth Moore adlı 34 yaşındaki kadının çocuklarının, Oklahoma'nın Jay şehrinde bir hastanenin acil servisine kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Mary Elizabeth Moore'un 3 ve 5 yaşındaki çocukları, açlıktan ölmek üzereyken hastaneye kaldırıldı. Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çocuklardan biri 12 diğeri ise sadece 8 kilogram ağırlığındaydı. Henüz 5 yaşında olan ve adı açıklanmayan çocuk, annesinin kendisine zorla köpek pisliği yedirdiğini söyledi. Hastane yetkilileri ise çocuklarda bağırsak kurdu ve çeşitli hastalıklara rastlandığı bilgisini verdi.

Bu nasıl anne... Çocuklarını köpek dışkısı yemeğe zorlamış

Zalim annenin kurbanları, Saint Francis Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Çocukların burunlarına takılan tüplerle doktorlar tarafından özel olarak beslendiği belirtildi.

Şu anda hapiste bulunan Moore için 100 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdiBilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
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