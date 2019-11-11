MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriBulbul Kasırgası’nda bilanço artıyor: 24 ölü!
11.11.2019 - 14:34 | | İHA

Bulbul Kasırgası’nda bilanço artıyor: 24 ölü!

Bulbul Kasırgası Bangladeş ve Hindistan’da 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bulbul Kasırgası’nda bilanço artıyor: 24 ölü!

Bulbul Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'ı saatte yaklaşık 74 kilometre hızla vurdu. Kasırga nedeniyle Bangladeş en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek 2,1 milyon kişiyi güvenli bölgelere yerleştirdi. Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24’e yükseldi. Bangladeş’te 12, Hindistan’da da 12 kişi hayatını kaybederken, Bangladeş’te hayatını kaybedenlerden 11’inin üzerine ağaç düştüğü öğrenildi. Bangladeş açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonrası 5 kişiden de haber alınamıyor.

Hindistan’da ise yaklaşık 120 bin kişi tahliye edilirken, kasırganın vurduğu bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

 

    Ceza yazan polise balalayka ile konser verdiRusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu

    Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu

    300 lira için yaptı, 350 abone etkilendi!

    300 lira için yaptı, 350 abone etkilendi!

    2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

    2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

    Emniyet kemeri hayatını kurtardı

    Emniyet kemeri hayatını kurtardı

    Sıradaki Haber