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HaberlerDünyaBüyücülere 35.6 bin TL para cezası
28.07.2019 - 09:14

Büyücülere 35.6 bin TL para cezası

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaşayan M.E.A adlı adam, Ağustos 2017’de karısı tarafından terk edildi. M.E.A, bir TV kanalında “Size karınızın ya da sevdiğinizin geri döneceğine dair söz veriyorum” sloganlı reklamı görünce umutlandı.

Büyücülere 35.6 bin TL para cezası

BBC’nin haberine göre, M.E.A reklam üzerine tanıtım filmindeki telefon numarasını aradı ve “büyü” sayesinde karısının döneceğine dair söz aldı. M.E.A, fal, büyü, astroloji hizmetleri veren şirkete 260 bin 332 ruble (23 bin 182 lira) ödedi. Ancak karısı dönmeyen M.E.A, şirkete dava açtı. Mahkeme, “kandırılan^” M.E.A’ya tazminat olarak 400 bin ruble (35 bin 600 TL) ödenmesine karar verdi.

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