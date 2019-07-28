Büyücülere 35.6 bin TL para cezası

BBC’nin haberine göre, M.E.A reklam üzerine tanıtım filmindeki telefon numarasını aradı ve “büyü” sayesinde karısının döneceğine dair söz aldı. M.E.A, fal, büyü, astroloji hizmetleri veren şirkete 260 bin 332 ruble (23 bin 182 lira) ödedi. Ancak karısı dönmeyen M.E.A, şirkete dava açtı. Mahkeme, “kandırılan^” M.E.A’ya tazminat olarak 400 bin ruble (35 bin 600 TL) ödenmesine karar verdi.