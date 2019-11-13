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13.11.2019 - 08:44 |

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez!

Gümüş sırtlı Chevrotain olarak bilinen 'fare geyiği' 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez!

Minyatür bir geyik türü olan fare geyiği, en sonra 1990’da Vietnam’da görülmüştü. O zamandan beri görülmeyen ve elde tutulacak kadar küçük bir tavşan boyutunda olan fare geyiği, yerleşim bölgelerine oldukça uzakta yaşıyor. Fare geyiklerinin hala var olup olmadığı konusunda emin olamayan ve çalışmalar yürüten bilim insanları, bu görüntüleri "büyük bir keşif" olarak nitelendiriyor.

Fare geyiği, 1907 yılından sonra sadece 1990 yılında görüntülenmişti.

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez

Metrobüs yoğunluğu dikkat çektiSabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
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