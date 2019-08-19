Büyükanne patladı: Allah onu kahretsin!

80’li yaşlarında olan ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Mütfiyye Tlaib, torunuyla 2006’dan bu yana görüşmemiş. Torununun, İsrail’in baskıcı koşullarına tepki olarak aldığı “gelmeme” kararını desteklediğini, ancak bir yandan da torununu göremeyecek olmanın hüznünü yaşadığını belirten Tlaib, “Rashida’nın ziyaret haberini öğrendiğimizde onu karşılamak için hazırlıklara başladık. Onun için bir kutlama yapmayı ve koyun kesmeyi planlıyordum” dedi. Büyükanne, torununa hediye etmek üzere geleneksel Filistin kıyafeti hazırladığını da dile getirdi.

Rashida Tlaib, büyükannesini görmek için İsrail Dışişleri’ne mektup yazmış, İsrail de, ziyaretin belli şartlar çerçevesinde olması durumunda onaylanacağını açıklamıştı. Kongre üyesi Tlaib, “etnik ayrımcılık karşıtı” duruşuyla çelişmesinden dolayı ziyareti iptal ettiğini, “özgürlüğünü kısıtlayacak olmasından dolayı büyükannesinin de bu ziyarete karşı olacağını” dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Kongre üyeleri Tlaib ve İlhan Ömer’i “İsrail ve Yahudi düşmanı” olarak tanımlamış, bu vekillerin İsrail’e girişinin engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.