Buzdolabıyla fenomen oldu

Önce oyun konsolu..

Hayatımızın her alanında kullandığımız teknoloji bu kez, ABD’de 15 yaşındaki genç bir kızın internet fenomeni olmasını sağladı. Kentucky Eyaleti’nde yaşayan, Twitter’da da “Dorothy” ismini kullanan kız, iki hafta önce pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı. Anne yangın çıkaran kızı, elinden cep telefonunu alarak cezalandırdı. Genellikle şarkıcı Ariane Grande hakkında tweet’ler atan Dorothy, yasağı önce Nintendo 3DS oyun konsolundan mesaj atarak deldi. Dorothy, cezayı “Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşça kalın” mesajıyla duyurdu. “Suçüstü yakalanan” genç kızın hesabından ertesi gün annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Dorothy’nin Nintento’dan Twitter’ı kullandığını gördüm. Bu hesap kapatılacak” dedi.

Sonra akıllı buzdolabı

Dorothy yılmadı. Bu kez diğer oyun konsolu Wii U’ya yöneldi ve “Merhaba. Annem Nintendo’mu aldı. Wii’mi kullanmaktan başka çarem kalmadı. Gösterdiğiniz destek ve sevginiz için teşekkürler” dedi. Annesi bu cihaza da el koyunca, Dorothy son çare olarak evdeki akıllı buzdolabını keşfetti. İlk mesajını 4 Ağustos’ta atan genç kız, 8 Ağustos’ta buzdolabı kullanarak attığı mesajında “Bu tweet’in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum. Çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu” dedi. Dorothy’nin “mücadelesi” sosyal medyada gündem olurken, yasağın kaldırılması için “#FreeDorothy” (Dorothy’ye özgürlük) etiketiyle başlatılan kampanyaya binlerce kullanıcının yanı sıra Twitter da destek verdi.

Dorothy’ye Özgürlük #FreeDorothy

Dorothy, Guardian gazetesine annesiyle yaşadığı mücadeleyi anlattı. Önceki gün itibariyle yasak sürdüğü için gazeteye kuzeninin iPad’i üzerinde mesaj gönderen Dorothy “Annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Üzgünüm. Çünkü bütün yaz sıkıntımı Twitter geçiriyor” dedi. Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi. Dorothy’nin yasağının kaldırılması için #FreeDorothy (Dorothy’ye Özgürlük) etiketiyle başlatılan kampanyaya Twitter da destek verdi. Binlerce kişinin desteklediği Dorothy artık internet fenomeni.