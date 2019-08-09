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HaberlerDünyaSon dakika: Çobanlar ve çiftçiler arasında silahlı çatışma! 37 kişi hayatını kaybetti
09.08.2019 - 14:51| AA

Son dakika: Çobanlar ve çiftçiler arasında silahlı çatışma! 37 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son dakika: Çobanlar ve çiftçiler arasında silahlı çatışma! 37 kişi hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

 

 

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