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27.10.2019 - 11:23 | | İHA

California’da orman yangınları söndürülemiyor

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangını şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

California’da orman yangınları söndürülemiyor

ABD’nin California eyaletinde çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Yetkililer, aşırı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarının yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak yeni tahliye kararı aldı. Söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle San Francisco'nun kuzeyindeki Windsor ve Healdsburg’da yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin zorunlu olarak tahliye edileceği duyuruldu.

Kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca California eyaletinin 36 ilçesinde 48 saat veya daha uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağı ve 2 milyon insanın bundan etkileneceği açıklandı. California’daki orman yangınlarında çarşamba gününden bu yana 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tehlikeli yolculuk kötü bittiManisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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