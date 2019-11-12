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12.11.2019 - 08:16 |

Canlı performans sırasında üç kişi sahnede bıçaklandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, bir sahne performansı sırasında üç kişinin bıçaklandığı bildiriliyor.

Canlı performans sırasında üç kişi sahnede bıçaklandı

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan bir erkeğin sahnedeki kostümlü kişilere gelişi güzel şekilde saldırdığı görülüyor.

Bıçaklı saldırganın, görevli olduğu sanılan bir erkek tarafından engellenmeye çalışırken merdivenlerden yuvarlanması da görülüyor.

Kral Abdullah'ın ismini taşıyan mekanda yaşanan olayda, iki erkek ile bir kadının yaralandığı bildiriliyor.

Bazı haberlere göre, saldırıya uğrayan performans sanatçıları Suudi Arabistan vatandaşı değildi. Ancak saldırıya uğrayan grubun üyelerinin hangi milletten oldukları henüz açıklığa kavuşmadı.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Devlet televizyonunun aktardığına göre, yaralı kişilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre 33 yaşındaki Yemen uyruklu saldırgan tutuklandı. Zanlının neden sahnede bulunanları hedef aldığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'da sosyal aktiviteler ve eğlendirici faaliyetler üzerine getirilen sıkı sınırlamalar yakın zaman önce gevşetilmişti.

Saldırının yaşandığı Kral Abdullah Parkı, Riyad'da iki ay sürecek bir festivalin mekanlarından biriydi.

Kaynak: BBC Türkçe

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