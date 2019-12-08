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08.12.2019 - 20:34 |

Canlı yayında skandal görüntü! Muhabir tacize uğradı

ABD’nin Georgia eyaletinde gerçekleşen bir 10 kilometre yarışını sunan kadın muhabir, yarışçılardan birinin cinsel tacizine maruz kaldı.

Canlı yayında skandal görüntü! Muhabir tacize uğradı

Tacize maruz kalan Alex Bozarjian Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğradığını, objeleştirildiğini ve utandırıldığını belirterek hiçbir kadının böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

WSAV News’ten Bozarjian, cumartesi günkü yarış için Georgia, Savanah’daydı. Görüntülerde, yarış parkurunun yanında canlı yayında olan çok sayıda erkek koşucunun yaptığı garip hareketlere maruz kaldığı ve koşuculardan birinin Bozarjian’ın kalçasına vurduğu görülüyor.

 

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