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31.12.2019 - 07:50 |

Canlı yayında yakalandı

ABD’de birçok suçtan aranan Kevin Gaines Jr (20), Instagram’da canlı yayın yaparken yakalanıp tutuklandı.

Canlı yayında yakalandı

Yerel polisin DeLand bölgesindeki bir evin önünde şüpheliye ait aracın teşhis edilmesiyle operasyon başlatıldı. Bu sırada Gaines, Instagram’da canlı yayın yapıyordu. Polis, canlı yayın yaptığını tespit ettiği Gaines’in söz konusu adreste olup olmadığını doğrulamak için eve ışık yansıttı. Işığın videoda belirmesiyle eve baskın yapıldı. Baskın da canlı yayına yansıdı.

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