Çaresizlik yüzünden denize atladılar!

İspanyol kurtarma örgütü Open Arms’ın kurucusu Oscar Camps’in paylaştığı görüntüler, can yelekleri giymiş 4 göçmenin kurtarma gemisinden denize atladığını ve mürettebatın göçmenleri geri getirmek için peşlerinden gittiğini gösteriyor. Camps, “Günlerdir uyarıyoruz, çaresizliğin de sınırı var” diye yazdı. Akdeniz’de 27 gündür kurtarma operasyonları yürüten gemi, ilk kurtarma çalışmasını 18 gün önce gerçekleştirmişti. Open Arms ekibi İtalya’ya varışlarında, denizde mahsur kalmış 147 göçmeni gemilerine almıştı. Son birkaç günde İtalyan sahil güvenliği, 40 göçmeni Lampesuda adasına çıkarmıştı. Öte yandan İspanya’nın, Open Arms’a ait gemiye yeni bir liman önerisi yaptığı bildirildi. İspanya, önceki gün Algeciras Limanı’nı bu gemiye açtığını duyurmuş, ancak kuruluş gemideki durumun 5 günlük yolculuğu kaldıramayacağını belirtmişti.