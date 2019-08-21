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HaberlerDünyaÇatıya koydular, şehir sakinlerinin kabusu oldu
21.08.2019 - 08:55

Çatıya koydular, şehir sakinlerinin kabusu oldu

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da kent merkezine yerleştirilen 5 metrelik heykel, şimdiden şehir sakinlerinin “kâbusu” haline geldi.

Çatıya koydular, şehir sakinlerinin kabusu oldu

2016’da yapılan heykel daha önce South Island’daki Christchurch Sanat Galerisi’nin çatısında sergileniyordu. Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle yerleştirilen heykelin, 3 yıl boyunca burada sergileneceği belirtiliyor. Kentlilerin ürkütücü bulduğu heykeli yapan sanatçı Yeni Zelandalı Ronnie van Hout. Sanatçı heykeli Christchurch’da 2011’de 185 kişinin öldüğü depremin ardından tasarlamış.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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