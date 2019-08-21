21.08.2019 - 08:55
Çatıya koydular, şehir sakinlerinin kabusu oldu
Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da kent merkezine yerleştirilen 5 metrelik heykel, şimdiden şehir sakinlerinin “kâbusu” haline geldi.
2016’da yapılan heykel daha önce South Island’daki Christchurch Sanat Galerisi’nin çatısında sergileniyordu. Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle yerleştirilen heykelin, 3 yıl boyunca burada sergileneceği belirtiliyor. Kentlilerin ürkütücü bulduğu heykeli yapan sanatçı Yeni Zelandalı Ronnie van Hout. Sanatçı heykeli Christchurch’da 2011’de 185 kişinin öldüğü depremin ardından tasarlamış.
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