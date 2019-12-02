Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.

AB Komisyonu'nda yeni dönem

Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 27 Kasım'da güvenoyu aldı ve dün göreve başladı.

Von der Leyen'in komisyonu 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

Yeni Komisyonda, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu AB Komiserliği görevini, Macar üye Oliver Varhelyi üstlendi.