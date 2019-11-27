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27.11.2019 - 11:25 | | milliyet.com.tr

Çavuşoğlu: Amerika teklifimize 'evet' demedi

Dışişleri Bakanı, Washington'la yaşanan S-400 gerilimi için "ABD ile görüşlerimiz farklı, en son ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Amerika teklifimize 'evet' demedi

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Çavuşoğlu, "Bizim bu sisteme ihtiyacımız var. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. ABD ile görüşlerimiz farklı, en son ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık. ABD satarsa Patriot da almak isteriz" dedi.

Ankara'nın kimsenin dayatmasıyla karar vermeyeceğini tekrarlayan Çavuşoğlu, diğer ülkelerden de füze savunma sistemi satın alınabileceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı, ABD tarafından F-35'in Türkiye'ye satılmaması halinde başka bir ülkeden savaş uçağı tedarik edilebileceğini de vurguladı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Ani fren yapınca...Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.
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