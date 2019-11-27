Çavuşoğlu: Amerika teklifimize 'evet' demedi

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Çavuşoğlu, "Bizim bu sisteme ihtiyacımız var. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. ABD ile görüşlerimiz farklı, en son ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık. ABD satarsa Patriot da almak isteriz" dedi.

Ankara'nın kimsenin dayatmasıyla karar vermeyeceğini tekrarlayan Çavuşoğlu, diğer ülkelerden de füze savunma sistemi satın alınabileceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı, ABD tarafından F-35'in Türkiye'ye satılmaması halinde başka bir ülkeden savaş uçağı tedarik edilebileceğini de vurguladı.