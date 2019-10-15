15.10.2019 - 22:51 | | AA
Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Estonyalı mevkidaşı Reinsalu telefonda görüştü.
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FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.