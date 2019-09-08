08.09.2019 - 16:24| DHA
Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
Bodrum'daki The Bo Viera Projesi'nin kaçak bölümlerinde yıkım başladıBodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımına, şirket tarafından araçların yetersiz olduğunun belirtilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bugün başlandı.