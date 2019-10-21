Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışma sadece siyasi çözülebilir

TRT World Forum 2019'un açılışında kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdi.

ABD lideri Donald Trump'ın Türkiye'den güvenli bölge kurulması için birlikte çalışmayı talep ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

'Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar' temasını taşıyan forumda konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin harekattaki bir amacı güvenli bölge oluşturmaktı. Ulusal güvenliğimiz çok önemli. Tabii ki sınırlarımızı terörden temizlemeliyiz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık. Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.

YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.

Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek.

35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak."