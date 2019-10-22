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HaberlerDünyaÇavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik
22.10.2019 - 12:41 | | AA

Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da resmen tahta çıkan İmparator Naruhito'yu tebrik etti.

Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, 'Reiwa' döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Naruhito, babası 125. İmparator Akihito'nun 1989-2019 yılları arasında oturduğu tahtı 1 Mayıs'ta devralmıştı.

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