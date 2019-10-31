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HaberlerDünyaÇavuşoğlu'ndan Katar'a teşekkür
31.10.2019 - 17:36 | | AA

Çavuşoğlu'ndan Katar'a teşekkür

Ankara'da Katar Başbakanı Al Sani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Katar'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.

Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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