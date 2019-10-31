31.10.2019 - 17:36 | | AA
Çavuşoğlu'ndan Katar'a teşekkür
Ankara'da Katar Başbakanı Al Sani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.
Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.