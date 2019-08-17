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17.08.2019 - 16:44| AA

Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Dışişleri Bakanı, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." dedi.

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak için Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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