15.09.2019 - 14:10 | | AA
Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya çok sert tepki!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ilhak açıklamalarına ilişkin, "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin, "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."
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