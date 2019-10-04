Çavuşoğlu, Avrupalı yetkililerle göç konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere AB Başkanlığında çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, hem göç konusunu hem de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk heyete dün kapsamlı bir bilgilendirme yaparak Türkiye'nin kaçak göç ve insan kaçakçılarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz genel bir çerçevede göç konusunun insani bir konu olduğunu ve iş birliğimizin devam etmesi gerektiğini söyledik. Türkiye'nin çabaları devam ederken AB'den de beklentilerimizi söyledik. Son zamanlanda Yunanistan adalarına geçişte küçük bir artış olduktan sonra Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar da oldu. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine hitap ederken, bir soruya cevap verirken daha doğrusu, Türkiye'yi suçlaması kabul edeceğimiz bir durum değil. Böyle suçlamalar yerine birlikte sorunu nasıl çözmemiz lazım. Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. 18 Mart 2016 ortak mutabakatının içindeki tüm unsurları da ele aldık, AB hangi yükümlülüklerini yerine getirmiş, hangi yükümlülüklerini yerine getirmemiş."

Çavuşoğlu, bunun sadece göçmen meselesi olmadığını, üyelik müzakereleriyle ilgili süreç, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi gibi konularda da AB'nin yükümlülükleri bulunduğunu hatırlattı.



Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Almanya, Fransa ve İngiltere'de PKK'ya yönelik bazı tedbirler alındı ama bunları yetersiz görüyoruz. İyi bir başlangıç ama yetersiz. FETÖ ile mücadele yeterli desteği göremedik." diye konuştu.

"AB ile nasıl iş birliği yapmak istediğimizi söyledik." diyen Çavuşoğlu, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli gündeme getirdiği güvenli bölgenin oluşturulması, şu an ABD ile yaşadığımız süreç, güvenli bölge oluşturulurken diğer şehirlere, kendini güvende hissedeceği yerlere, kendi köylerine şehirlerine Suriyeli göçmenlerin döndürülmesi ve dönerken onlara verilecek hizmetlerin, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda da neler yapmamız gerektiğini bugün muhataplarımıza anlattık. Şu ana kadar Suriye'ye dönen 360 binden fazla Suriyeli göçmene, yine İdlib'deki Suriyelilere de birlikte yardım etmemiz gerektiğini hatırlattık. 18 Mart mutabakatında da bunların hepsi var. Sonuçta tüm konuları konuştuğumuz verimli bir toplantı oldu. Zaten Sayın Merkel ve Macron özellikle Sayın Merkel New York'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanların geleceğini söyledi. Bu konuda Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerin de tutulması gerekiyor."