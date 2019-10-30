MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaCenazede rezalet! Davetlilerin yemeğine...
30.10.2019 - 08:56 |

Cenazede rezalet! Davetlilerin yemeğine...

Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı.

Cenazede rezalet! Davetlilerin yemeğine...

Ülkenin kuzeydoğusundaki Wiethagen kasabasındaki bir restoranda düzenlenen cenaze yemeğine katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadığı açıklandı.

Wiethagen Emniyeti'nin başlattığı soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kekle hazırlamasını istediği anlaşıldı.

Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının, davette servis edilecek keklerin yanında bir de esrarlı kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi restorana götürdüğü ifade edildi.

Almanya'da cenaze törenlerinin ardından davetlilere kek ve kahve ikram edilmesi geleneği var.

Olayın Ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

    Çakar kullanan lüks cip sürücüsüne cezaÇakar kullandığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

    Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

    'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

    'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

    İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

    İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

    Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

    Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

    Sıradaki Haber