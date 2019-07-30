Cenazeye saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Yerel hükümet başkanı Mohammed Bulama, örgüt üyelerinin hafta sonu Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenaze törenine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Türkiye, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yaşanan terör saldırısını kınadı. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.