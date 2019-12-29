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29.12.2019 - 17:01 | | İHA

Cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurdu!

Japonya'nın Sado Adası’nda içerisinde 5 cansız beden ile 2 kişiye ait ceset parçaları bulunan Kuzey Kore'ye ait bir balıkçı teknesi sahile vurdu.

Cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurdu!

Japonya’nın Sado Adası’nda Kuzey Kore’ye ait bir balıkçı teknesinin kalıntıları sahile vurdu. Yetkililer, teknede yapılan incelemede 5 cansız beden ile 2 kesilmiş kafa bulunduğunu açıkladı. Japon basını “Hayalet tekne” olarak adlandırılan balıkçı teknesinin Cuma gecesi sahile vurduğunu, Cumartesi günü sabah saatlerinde polisin olay yerine gelerek inceleme başlattığını açıkladı. Yerel basın, ahşap teknenin dışında Korece yazılar ile rakamlar olduğunu bildirdi.

Yetkililer, insanlara ait kafaların diğer bedenlere ait olup olmadığının henüz tespit edilmediğini belirtti. Polis, teknenin enkazı içindeki cesetlerin iskelete dönüşmek üzere olduğunu, teknenin uzun bir süredir denizde olabileceğini söyledi.

Polis, bir ay içinde Japonya'nın Sado Adası'nda ikinci kez ahşap bir teknenin kıyıya vurduğunu açıkladı. Kuzey Kore’ye ait çoğunluğu boş “hayalet tekneler” Japon kıyılarına sık sık vuruyor.

 

 

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