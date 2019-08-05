MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaÇete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı
05.08.2019 - 14:10

Çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Hapishane savaşlarıyla gündemden düşmeyen Brezilya'da bu kez bir çete liderinin firar girişimi dudak uçuklattı. 'Kısa' lakaplı Da Silva, dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyip peruk taktı ancak kaçamadı.

Çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

 Brezilya polisi, Rio de Janeiro kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

"Kısa" lakabıyla bilinen Clauvino da Silva'nın ziyaret saatinde, kızının yüzünün kopyalandığı bir maskeyle kadın kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştığı ancak şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çektiği belirtiliyor.

Brezilya polisinin yayımladığı videoda dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyen ve peruk takan Da Silva, silikon maskesini çıkartırken ve polise gerçek adını söylerken görülüyor.

'Kızıl Komuta' çetesinin liderlerinden

Clauvino da Silva'nın, Rio'da uyuşturucu trafiğini büyük bölümünü kontrol eden "Kızıl Komuta" çetesinin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Da Silva'nın en yüksek güvenlikli başka bir yere nakledildiği ve disiplin cezası alacağı açıklandı.

Polis Gericino Hapishanesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayda işbirlikçilerinin yanı sıra Da Silva'nın kızının olası rolünün de araştırıldığını duyurdu.

Kaynak: BBC Türkçe

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalıştıBrezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Yetkililer, maske ve peruk takan Silva'nın gergin tavırlarının kendisini ele verdiğini bildirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Sütleğen otu ile derede balık avına 3 bin 270 lira ceza

Sütleğen otu ile derede balık avına 3 bin 270 lira ceza

Damat dehşetinde yeni gelişme!

Damat dehşetinde yeni gelişme!

Tozkoparan 29. yeni bölüm fragmanı!

Tozkoparan 29. yeni bölüm fragmanı!

Sıradaki Haber