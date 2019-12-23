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23.12.2019 - 14:21 | | AA

Cezayir Genelkurmay Başkanı kalp krizinden öldü

79 yaşında olan general Salih'in yerine Kara Kuvvetleri komutanı atandı. Genelkurmay Başkanı Salih, Kuzey Afrika ülkesini 20 yıldır yöneten Buteflika'yı istifaya zorlayan isimdi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı kalp krizinden öldü

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 79 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cezayir resmi haber ajansı APS, ülkedeki geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Salih'in kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da yayımladığı kararnameyle, Salih'in yerine Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Said Şangariha'yı vekaleten atadı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tebbun'un yemin töreninde görülen Salih'e geçiş sürecinde gösterdiği çaba dolayısıyla devlet nişanı verilmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi derhal bırakma çağrısında bulunmuştu. Buteflika da bu çağrıdan saatler sonra 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.

Cezayir'in doğusundaki Batna vilayetinde 13 Ocak 1940'ta doğan Salih, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılmıştı.

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