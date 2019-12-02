02.12.2019 - 11:20 | | DHA
Çiftlik evinde feci yangın: 8'i çocuk 13 ölü
Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.
Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.