Çiftlik evinde feci yangın: 8'i çocuk 13 ölü

Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.