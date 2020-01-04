Çin, Hong Kong'a yeni direktör atadı

Çin, geçen hazirandan bu yana protestolarla gündeme gelen Hong Özel İdari Bölgesi'ndeki İrtibat Bürosuna yeni direktör atadı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çin Komünist Partisi Eski Şansi Eyalet Sekreteri Luo Huining'in, Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Vang Cımin'in yerine atandığını duyurdu.

Pekin hükümetinin, Hong Kong'da İrtibat Bürosu Direktörlüğüne Luo'yu atamasının yeni yılla gelmesi dikkati çekti.

Hong Kong basınındaki haberlerde, "Çin hükümetinin eski Direktör Vang'dan, zengin ve elit kişilerle takılarak, kendini halktan izole etmesi nedeniyle memnun olmadığı" yönünde iddialara yer veriliyor.

Vang, Hong Kong'dan önce Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki İrtibat Bürosunun da direktörlüğünü yapmıştı.

İrtibat Bürosu Direktörünün değişimi, Pekin hükümetinin 7 aydır protestoların devam ettiği Hong Kong'da ikinci önemli değişimi oldu.

Çin Devlet Konseyi, geçen kasımda ise Hong Kong Polis Gücü Komiserliğine Chris Tang Ping-keung'ü atamıştı.

Atama sonrası Hong Kong Polis Gücünün "Gurur ve önemle hizmet ederiz" sloganı, "Şeref, sorumluluk ve sadakatle hizmet ederiz" şeklinde değiştirilmişti.

Öte yandan, kentte geçen hazirandan bu yana devam eden protestolarda görevli polislere 1,2 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 154 milyon dolar) ekstra ödeme yapılması tartışmalara yol açtı.

Hong Kong basınındaki haberlere göre, bölgede geçen yıl haziranda başlayan protestolarda görev alan polislere, fazla mesai dahil çeşitli ilave ödemeler yapıldı.

Muhalefet delegelerinden Eddie Chu Hoi-dick'in, polislere yapılan ekstra ödemelerin araştırılması için hükümete yaptığı başvuruda, bölgede haziran-kasımda görevli polislere fazla mesailer dahil çeşitli kalemler altında 154 milyon dolar ödendiği ortaya çıktı.

Söz konusu ödeme tutarları, muhalefet delegelerince eleştirilirken; delegeler, polislere yapılan ilave ödemelerin durdurulması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Polise yapılan ilave ödemelerin hukuka aykırı olduğunu savunan muhalefet, aynı ödemelerin sivil sektörde çalışan hukuk, hastane ve sağlık personellerine yapılmadığını vurguladı.

Hong Kong'daki iade tasarısıyla başlayan protestolar

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Kentte geçen kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, bölge yeni yıla da protestolarla girdi.

Nüfusun 7,4 milyon olduğu kentte, 1 Ocak 2020'de düzenlenen protesto gösterisine 1 milyonu aşkın kişi katıldı. Protestocular söz konusu 5 talebin yerine getirilmesini savunurken; hükümetin, okullarda farklı düşünen öğretmenlere baskı uyguladığını ileri sürüyor.