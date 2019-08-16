Çin sınıra asker yığdı

Binlerce kişiden oluşan birliklerin Shenzen Bay Stadyumu’nda geçit töreni yaptığı, stadın içinde ve dışında çok sayıda zırhlı araç ile askeri nakliye aracının bulunması, hafta sonunda gerçekleşmesi muhtemel yeni gösterilere sert müdahale yapılabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Çin yönetimi, son günlerde Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalarda göstericiler için “teröristler” tabirini sıklıkla kullanmış ve “demir yumruk” ile harekete geçilmesi yönünde ifadelerde bulunmuştu. Hong Kong yönetimine bağlı polis birliklerinin üst düzey yetkilileriyse, söz konusu askeri yığınağa ilişkin bir bilgileri olmadığını öne sürdü.

Öte yandan ABD Devlet Başkanı Trump, Twitter üzerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e yönelik bir mesaj paylaştı. Trump, “Başkan Şi’yi iyi tanıyorum. Kendisi, halkının saygısını kazanmış mükemmel bir lider. Kendisi ayrıca zor işlerde iyidir. Başkan Şi’nin, Hong Kongdaki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok” diye yazdı.