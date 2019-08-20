MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaÇin'de bir ilk! Bu kedi çok başka
20.08.2019 - 20:06| DHA

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Çin'in ilk klonlanmış kedisi Garlic Pekin'de dünyaya gözlerini açtı.

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

China Science and Technology Daily'de yer alan habere göre, söz konusu klonlama işlemini gerçekleştiren biyoteknoloji şirketi Sinogene CEO'su Wang Jidong gelişmeyle ilgili Garlic isimli yavru kedi, 21 Temmuz'da şirketimizin laboratuvarında doğdu. Sağlığı yerinde olan Garlic'in doğumu tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından onaylandı dedi.

Garlic'in klonlanma çalışmalarının geçen yılın Ağustos ayında başladığı belirtilen haberde, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyledi.

Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Shi Zhensheng de, kedilerin başarılı bir şekilde klonlanmasının nadir olduğunu belirterek, kedilerin klonlamalarını zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.

SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptıTürk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hava durumu yarın nasıl? (21 Ağustos) Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya son dakika uyarısı

Hava durumu yarın nasıl? (21 Ağustos) Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya son dakika uyarısı

Son depremler! 20 Ağustos Ankara, Denizli, Akdeniz deprem haberleri!

Son depremler! 20 Ağustos Ankara, Denizli, Akdeniz deprem haberleri!

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Haldun Domaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç'ın son durumu nasıl?

Haldun Domaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç'ın son durumu nasıl?

Sıradaki Haber