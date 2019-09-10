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HaberlerDünyaÇin'de bulundu... Tam 2 bin yıllık
10.09.2019 - 18:22| AA

Çin'de bulundu... Tam 2 bin yıllık

Şinhua ajansının haberine göre, Sanmınşia Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nden uzmanlar, Sanmınşia kentinin Lingbao ilçesinde yaptıkları kazıda 76 mezarın bulunduğu antik mezarlığı gün yüzüne çıkardı.

Çin'de bulundu... Tam 2 bin yıllık

Lingbao'da bir yol yapım çalışması sırasında keşfedilen mezarlıkta yapılan kazılarda, genellikle aynı aileye ait mezarların yanı sıra 720'den fazla çömlek, demir ve bronzdan yapılmış eser ortaya çıkarıldı. Eserlerin Han Hanedanlığı (MÖ 202- MS 220) dönemine ait olduğu belirlendi.

Uzmanlar, mezarlığın, Han Hanedanlığı dönemine ilişkin yapılacak çalışmalara ışık tutacağını belirtti.

 

Özbek kadını öldüren zanlı: "Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum"Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.
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