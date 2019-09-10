10.09.2019 - 18:22| AA
Çin'de bulundu... Tam 2 bin yıllık
Şinhua ajansının haberine göre, Sanmınşia Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nden uzmanlar, Sanmınşia kentinin Lingbao ilçesinde yaptıkları kazıda 76 mezarın bulunduğu antik mezarlığı gün yüzüne çıkardı.
Lingbao'da bir yol yapım çalışması sırasında keşfedilen mezarlıkta yapılan kazılarda, genellikle aynı aileye ait mezarların yanı sıra 720'den fazla çömlek, demir ve bronzdan yapılmış eser ortaya çıkarıldı. Eserlerin Han Hanedanlığı (MÖ 202- MS 220) dönemine ait olduğu belirlendi.
Uzmanlar, mezarlığın, Han Hanedanlığı dönemine ilişkin yapılacak çalışmalara ışık tutacağını belirtti.
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