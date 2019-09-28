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28.09.2019 - 16:23 | | DHA

Çin'de eski başkanın evinde 13.5 ton altın bulundu

Danzhou şehrinin eski yöneticisi Zhang Qi’nin evi polis tarafından basıldı, bodruma gizlenmiş hazine ortaya çıkarıldı.

Çin'de eski başkanın evinde 13.5 ton altın bulundu

Çin medyası, eski bir belediye başkanın evine yapılan operasyonda 13.5 ton altın ele geçirildiğini duyurdu.

Yerel basın, polis ekiplerinin Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi’nin evine yaptığı baskında, bodrum katında gizlenmiş 13.5 ton altın ve 268 milyar Yuan (214 milyar TL) ele geçirildiğini duyurdu.

Zhang Qi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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