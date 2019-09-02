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02.09.2019 - 15:25| DHA

Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı

Çin'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 10 öğrenci yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı

Olay Çin'in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu'nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 10 öğrenciyi bıçakladığını duyurdu.

Yetkililer şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü duyurdu.

Derede boğulan anne ve kız son yolculuklarına uğurlandıKahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
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