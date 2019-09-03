Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

Olay Çin'in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu'nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 8 öğrencinin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Şüphelinin, cezaevinden yeni çıktığı ve intikam amacıyla böyle bir saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yetkililer 40 yaşındaki şüphelinin yakalandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu.