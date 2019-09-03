03.09.2019 - 11:09| DHA
Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
Çin'de dün bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı
Olay Çin'in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu'nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 8 öğrencinin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Şüphelinin, cezaevinden yeni çıktığı ve intikam amacıyla böyle bir saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Yetkililer 40 yaşındaki şüphelinin yakalandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu.
İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdilerŞırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.