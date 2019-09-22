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22.09.2019 - 13:52 | | DHA

Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı

Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı

Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

    İzmir'de eski koca dehşeti! “Çok sevdiğim için bıçakladım"İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözü dönmüş koca ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
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