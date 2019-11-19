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19.11.2019 - 06:40 | | AA

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var...

Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var...

 

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Pingyao ilçesindeki bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında 35 kişinin çalıştığı madende 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç hurdaya döndüFatih Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.
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