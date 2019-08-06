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06.08.2019 - 11:04| AA

Çin'de ölümcül sel

Ülkenin orta kesiminde hafta sonu başlayan sağanak yağışlar sele yol açtı, en az 19 can kaybı var. Kurtarma ekipleri onlarca insana ulaşsa da altı kişi kayıp.

Çin'de ölümcül sel

Çin'in orta kesiminde sağanak yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Inşı Tucia - Miao Özerk İli'nde bulunan Hıfıng ilçesinde pazar günü başlayan sağanak yağışlar, ani sel baskınına neden oldu. Kurtarma çalışmalarında 61 kişiye ulaşılırken, sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Şıyan kentine bağlı Yünyang bölgesinde de selde 6 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de kayboldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiğini belirtmiş, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydetmişti.

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