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29.10.2019 - 08:13 | | AA

Çin'de otopark inşaatı çöktü: 8 ölü

Çin'in güneybatısında Guicou eyaletinde inşaat halindeki bir otoparkın çökmesi sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Çin'de otopark inşaatı çöktü: 8 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou'a bağlı Guiyang kentinin Guişanhu bölgesinde inşaat halindeki bir yer altı otoparkı çöktü.

Kaza anında 14 işçinin çalıştığı alanda, 10 işçi göçük altında kaldı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında iki işçi yaralı olarak kurtarılırken, 8 işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Yerel hükümet inşaatın çökme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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