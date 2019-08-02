Çin'de restoranlarda İslamiyet'i çağrıştıran Arapça tabelalar kaldırılıyor

Çin’in başkenti Pekin’de restoran ve gıda satan çeşitli dükkanlarda "helal" ibaresi ve İslamiyet'le ilgili Arapça yazılar kaldırılıyor.

Başkent Pekin’deki birçok restoranda "helal" yemek ve gıda satan işletmeler, helal ve İslamiyet ile alakalı çeşitli Arapça tabelaları indiriyor.

Restoranların yanı sıra kasap, unlu mamüller ve atıştırmalık satan "helal" tabelalı işletmelerin birçoğu Arapça "helal" ve İslamiyet ile alakalı çeşitli ifadelerin yazılı olduğu levhaları sökerken bazı restoranlar ise bu ibarelerin üstünü kağıt ve yapıştırıcılarla kapattı.

Bu tabelaların yerine Çince helal anlamına gelen Çingcın (qing zhen) kelimesinin asıldığı görülüyor. Restoran sahiplerinin bu değişikliği, "yukarıdan gelen talimatla" yaptığı iddia edildi.

Ülkede camiler Çin İslam Cemiyeti (ÇİC) bünyesinde dini faaliyetler yürütürken helal gıda satan işletmeler Pekin Etnik Gruplar ve Din İşleri Komisyonu'na bağlı faaliyet gösteriyor.

Pekin Etnik Gruplar ve Din İşleri Komisyonu'nun paylaştığı bilgiye göre, kentte yaşayan Çinli Müslümanların sayısı 259 bin. Kentte helal ürün ya da gıda satan işletmelerin sayısı ise bin 797'yi buluyor.

Söz konusu adım, Pekin yönetiminin daha önce açıkladığı "İslam'ın Çinleşmesi" adımının bir parçası olarak görülüyor.

Çin’de ocak ayında devlet kontrolündeki ÇİC, "Ülkemizde İslamiyet'in Çinleşmesi için 5 Yıllık Çalışma Planı 2018-2022" adlı seminer düzenlemişti.

Seminerde Müslüman toplumuna "Çin Komünist Partisinin (ÇKP) İslam üzerine çalışmalarını sıkı uygulamaları, İslam'ın Çinleşmesine sadık kalmaları, Çin İslamı ve Çin tipi sosyalizmi teşvik etmeleri" çağrısı yapılmıştı.

ÇİC'nin "Çin İslamı" kavramını öne sürdüğü toplantıda, ülkedeki Müslüman toplumuna "sosyalist değerler" eğitimi vereceği bildirilmişti.

ÇİC, geçen yıl mayıs ayında da ülkedeki Müslümanlara "sosyalist değerleri öğrenme, vatanseverlik ruhunu ilerletme, Çin kültürünü öğrenme; ülke genelindeki camilere de "Çin bayrağını göndere çekmeleri" çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerden Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde birçok camide Çin bayrağı göndere çekilmişti. Pekin’deki camilerin de Çin bayrağını avlulardaki göndere çektiği görülüyor.

Çin'de halen yaklaşık 23 milyon Müslüman yaşıyor. Ülkedeki 56 etnik gruptan 10'u İslam dinine mensup topluluklar. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huiler ile Uygurların, Ningşia Hui Özerk ve Sincan Uygur Özerk adlı iki otonom bölgesi bulunuyor. Bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

Çin İslam Cemiyeti

Çin’de 1952 yılında kurulan ÇİC, görevini "Çin Komünist Partisi’nin liderliğini ve sosyalist sistemi destekleyerek ulusal birliği sağlamak ve ülkedeki tüm Müslümanlara rehberlik etmek" olarak tanımlıyor.

İslami eğitim, hac, araştırma, yayın gibi bölümleri bulunan ÇİC, ülke genelindeki eyalet, kent, özerk bölge, özerk il ve ilçelerdeki İslami eğitime yönelik çalışmaları yönlendiriyor.

Ülke genelinde 500’den fazla alt cemiyet ve 10 binden fazla personeli bulunan ÇİC, ülkedeki Müslümanların hükümet ve Çin Komünist Partisi arasındaki koordinasyon ve iletişimini üstleniyor.

Cemiyetin başkanlığını, Dongsı Camisi'nin İmamı Yang Faming yürütüyor.