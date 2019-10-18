18.10.2019 - 15:58 | | DHA
Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı!
Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O sırada otoyoldaki bir otomobil sürücüsü, aracın üzerine gelen topraktan son anda kaçtı.
Çin'in Siçuan eyaletinde bağlı Çongçing şehrinde otoyol kenarındaki bir dağ eteğinde toprak kayması meydana geldi. Büyük bir toprak kütlesinin üzerine geldiğini gören otomobil sürücüsü, son anda kaçtı.
Yerel medya, meydana gelen toprak kaymasında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcilerini kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.