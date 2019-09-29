Çin'de trafik kazası: 36 ölü

Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda 69 yolcusu bulunan bir otobüs, 3 kişiyi taşıyan kamyona çarptı.

Kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazaya otobüsün tekerinin patlamasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.