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12.10.2019 - 23:19 | | AA

Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 1996'dan bu yana ülkesinden Nepal'e resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu.

Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret

 

Şi, Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari ve Başbakan Sharma Oli tarafından Katmandu Havalimanı'nda karşılandı.

İktidardaki Nepal Komünist Partisi sözcüsü Narayan Kaji Shreshta, yarın yapılacak resmi görüşmelerde "iade anlaşması" başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceğini söyledi.

Ayrıca, ülkeler arasında demir yolu bağlantısı kurulması konusunda proje raporu imzalanması da bekleniyor.

Çin'in, sınır bölgelerinin yönetimi, sınırdan kaçak geçişler, banka dolandırıcılığı ve kaçakçılık gibi uluslararası suçlarla mücadele konularında Nepal ile anlaşma yapmak istediği biliniyor.

 

Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
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