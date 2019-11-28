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28.11.2019 - 09:47 | | AA

Cinsel istismarla suçlanan eski piskopos, hakim karşısına çıktı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kutsal Makam Miras İdaresi'nde (APSA) merkez yönetim kurulu üyeliğine atadığı ve cinsel tacizle suçlanan eski piskopos GustavoZanchetta, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Cinsel istismarla suçlanan eski piskopos, hakim karşısına çıktı

Arjantin'in kuzeyinde bulunan Salta eyaletine bağlı Oran şehrindeki San Ramón de la Nueva Oran Mahkemesinde, Hakim María Laura Toledo Zamora, "ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la itham edilen eski Oran Piskoposu Zanchetta'ya, yöneltilen suçlamaları bildirdi.

Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın iletişim ve adres bilgilerini teslim etmesinin ardından, Arjantin yargısının izni olmadan taşınamayacağı kendisine tebliğ edildi.

Hakkında yakalama ve ülke dışına çıkış kararı çıkarılmayan Zanchetta'nın, hakim karşısına çıkması nedeniyle geçen hafta kendisi hakkında istenen uluslararası yakalama kararı düştü.

Henüz tarihi belli olmayan davanın yargılama aşamasında Zanchetta'nın savunma yapması bekleniyor.

Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı.

"Ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la suçlanan Zanchetta salı günü hakim karşısına çıkmak için Arjantin'e gelmişti.

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