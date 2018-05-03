Çırılçıplak fotoğraflar gönderip...

Öğretmen Jessica ve ve Derrick, evlerinde verdikleri bir partiye kadının öğretmenlik yaptığı lisedeki öğrencilerini davet etti. 28 yaşındaki Jessica Storer, aşırı alkolün etkisi altında olan 18 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle evlerinde cinsel ilişkiye girdi. Genç öğretmenin kocasının öğrenciye alkol verdiği ve sarhoş olmasını sağladığı ortaya çıktı.