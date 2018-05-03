• 03 Mayıs 2018 - 13:19 • Son Güncelleme:
Çırılçıplak fotoğraflar gönderip...
Eski güzellik kraliçesi, bilim öğretmeni olduğu okulda öğrencilerine utanç verici kareler yolladı, rezalet bir annenin cep telefonundaki fotoğrafları görmesiyle patladı.
• 03 Mayıs 2018 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya uygulaması Snapchat üzerinden, “Bebeğim, arabada iki kere ilişkiye girdik. Aklımı başımdan aldın” mesajı gönderen genç kadın, Pazartesi günü yakalandı.Ocak ayında tanıştıklarını ve Ağustos ayından bu yana ilişkiye girdiklerini söyleyince, 75 bin dolar kefalet bedeli belirlenerek tutuklandı.
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Bir papazla evli olan dört çocuk annesi kadın, 100 bin dolar kefalet bedelini ödeyemediği için cezaevinde. En az 5 yıl, en çok müebbet hapis cezası alabilir.27 Ağustos’ta mahkemeye çıkan kadının öğrencilerine Snapchat üzerinden çıplak fotoğraflar gönderdiği ortaya çıkınca, Temmuz ayında istifa etmişti.
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