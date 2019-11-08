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08.11.2019 - 14:03 | | DHA

Çobanbey'de çifte bombalı saldırı

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Hârekatı'yla teröristlerden temizlediği Suriye ilçesindeki patlamalardan biri, Türk plakalı araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesiyle gerçekleşti. Kilis'in hemen karşısında yer alan ilçede en az üç kişinin öldüğü bildiriliyor.

Çobanbey'de çifte bombalı saldırı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde çifte bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde dün akşam saatlerinde, ilçede inşaat işi yapmak için gelen Türk müteahhitlere ait olduğu öğrenilen Türk plakalı hafif ticari araca konulan bomba infilak ettirildi. Saldırıda Suriyeli 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde ise Çobanbey Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İki patlamada yaralanan 7 kişi, Azez ve Çobanbey'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin yaptığı üzerinde durulan saldırılar ile ilgili olarak bölge polisi çalışma başlattı.

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