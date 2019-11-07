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07.11.2019 - 12:08 |

Çocuk katil bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı!

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde iki kişiyi öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuk, adliye binasında polislerin elinden kaçtıktan bir gün sonra bulundu.

Çocuk katil bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı!

Lumberton polis yetkilileri, Jericho W. adlı zanlının mahkeme binasından Salı günü öğlen 12.10'da kaçtığını söyledi.

Bacaklarında kelepçe olan ve yalınayak kaçan çocuğu bulmak için başlatılan operasyona helikopterler de katıldı.

ANNESİNİN YANINDA BULUNDU

Jericho W. Çarşamba gecesi annesi Nikki Jacobs'ın yanında bulundu. Jacobs, "Oğlumu arabamla polise götürüyordum" dedi.

Annesinin "küçüklüğünden beri sorunlu bir çocuktu" dediği Jericho'nun adliye binasından kaçtıktan sonra bir bisiklet bularak amcasının evine gittiği belirtiliyor.

Jericho W, geçen ay evlerinde ölü bulunan iki kardeşin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Olaydan iki gün sonra Jericho W ve Derrick Hunt adlı 19 yaşındaki bir kişi hakkında cinayet davası açılmıştı. Jericho W. hakkında silahlı soygun suçlaması da var.

Adliyeden kaçtıktan sonra polis Jericho W.'nin tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuş ve yakalanması için kent halkından yardım istemişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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