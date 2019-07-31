Çocuklara ateş açmışlar

Sudan Doktorlar Komitesi’nin açıklamasında, olayın önceki gün El-Ubeyd kentinde öğrencilerin düzenlediği bir protesto gösterisi sırasında yaşandığı, askerlerin kamyonetlerden ağır makinalı silahlarla çocukların üzerine ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerden 4’ünün öğrenci olduğu ve çok sayıda çocuğun da yaralandığı aktarıldı. Geçici Askeri Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan ise, “El-Ubeyd’de yaşanan hadise son derece üzücüdür ve barışçıl halkın öldürülmesi kabul edilemez” yorumunu yaptı.