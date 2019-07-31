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31.07.2019 - 08:21

Çocuklara ateş açmışlar

Sudan’da güvenlik güçlerinin, okul öğrencilerinin üzerine ateş açtığını gösteren bir videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine ülke karıştı.

Çocuklara ateş açmışlar

Sudan Doktorlar Komitesi’nin açıklamasında, olayın önceki gün El-Ubeyd kentinde öğrencilerin düzenlediği bir protesto gösterisi sırasında yaşandığı, askerlerin kamyonetlerden ağır makinalı silahlarla çocukların üzerine ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerden 4’ünün öğrenci olduğu ve çok sayıda çocuğun da yaralandığı aktarıldı. Geçici Askeri Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan ise, “El-Ubeyd’de yaşanan hadise son derece üzücüdür ve barışçıl halkın öldürülmesi kabul edilemez” yorumunu yaptı.

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